Mensa del Leopardi, iniziate dalla ditta le opere di sbancamento

L’impresa Edilquaranta srl di Marano (Napoli) ha iniziato le opere di sbancamento dell’area dove sarà realizzato il refettorio del plesso scolastico di via Toscanini, sede centrale dell’IC ’G. Leopardi’. Il refettorio potrà ospitare fino a 150 ragazzi. Si tratta di un intervento strategico che andrà ad implementare l’offerta dei servizi scolastici del comune di Grottammare, dotando di una mensa l’unico plesso che finora ne era sprovvisto. Il progetto realizzato dall’ingegner Francesco D’Ercoli consentirà di ricavare gli spazi necessari nel livello sottostante la palestra della scuola, per un totale di 300 mq di superficie comprensiva degli ambienti di servizio. Le opere sono valutate complessivamente in 792mila euro. I lavori dovranno terminare entro la fine del 2024. L’intervento è interamente finanziato con fondi del Pnrr. L’opera fa il paio con l’analogo intervento in corso a Zona Ascolani, nel plesso scolastico di via Dante Alighieri, dove la mensa troverà posto nel seminterrato dell’edificio, ampliando e rinnovando il servizio di refezione con la dotazione di una cucina centralizzata. Analogamente all’intervento in via Toscanini, l’opera è interamente finanziata con risorse del Pnrr.