Mensa dell’ospedale Protesta dei lavoratori

La Ugl terziaro torna sulla breccia: il sindacato ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori della Gemos Società Cooperariva, aprendo la procedura conciliativa prevista dalla legge e chiedendo al prefetto la convocazione delle parti con il coinvolgimento della direzione generale Ast 5: il vice prefetto, in tal senso, ha fissato l’incontro per giovedì 27 luglio. Molti i temi cardine della vertenza: nell’incontro infatti si parlerà di turni, carichi e ritmi di lavoro, disagi percepiti dai lavoratori, nonché problematiche riguardanti gli orari di lavoro giornaliero e settimanale part-time. Organico, lotta al precariato e consolidamento contrattuale di lavoro: la Ugl ha messo sul piatto della bilancia diritti dei lavoratori irrinunciabili, condizioni di lavoro dignitose ed eccellenza del servizio. Un’operazione a tutto campo da fare alla luce del sole. "Le lavoratrici e i lavoratori, complessivamente 28, che lavorano alla Gemos nella gestione della ristorazione mensa della struttura ospedaliera di San Benedetto – fanno sapere i referenti del sindacato - mettono professionalità ed impegno nello svolgimento di un servizio che ritengono importante e delicato per l’ambiente in cui operano. Chiedono di essere trattati in dignità e nel rispetto sostanziale dei diritti contrattuali; nello stesso tempo chiedono di poter partecipare a mettere in campo un servizio di eccellenza".