Mensa scolastica alle cooperative. Dubbi sul futuro di 26 dipendenti

Tutto pronto per l’esternalizzazione delle mense scolastiche: per l’anno prossimo, l’amministrazione comunale ha intenzione di commissionare all’esterno il servizio di refezione degli asili e delle scuole primarie. Inizialmente si tratterà di affidarsi alle cooperative per quel che riguarda il personale, che ora si compone di 10 lavoratori a tempo indeterminato e 26 a tempo determinato: questi ultimi verrebbero stralciati dal bilancio comunale, e sono in molti a porsi dei dubbi su questo indirizzo, visto che una fetta importante degli addetti attuali, dall’anno scolastico 2024-2025, dovrà trovarsi un altro impiego. I consiglieri di minoranza, inoltre, hanno già iniziato a fare pressione per conoscere l’entità del risparmio eventualmente generato dall’esternalizzazione totale delle mense: questa avverrà fra due anni, quando anche l’approvvigionamento delle derrate sarà assegnato alla cooperativa. Argomenti che saranno al centro della commissione convocata per il 5 aprile, nel corso della quale verranno illustrati i dati specifici dell’esternalizzazione, finora avviata solo in via sperimentale in alcune scuole dell’infanzia. I conti in realtà sarebbero già pronti. Finora infatti è dato sapere che nel 2022 il costo di 216mila pasti fu di 1.205.000 euro: l’anno prossimo, se la situazione dovesse rimanere invariata, e il numero di pasti dovesse salire – come pronosticato – a 240mila unità, si perverrebbe ad un costo di 1.409.000 euro. Il confronto con l’esternalizzazione fa preventivare un risparmio consistente: se per esempio si facesse un appalto da 6 euro a pasto, il comune spenderebbe 1.440.000 euro. Un esborso, quindi, di poco maggiore. Se però l’appalto fosse di 5,5 euro a pasto la spesa sarebbe di 1.320.000 euro, e di 1,2 milioni con 5 euro a pasto. A rivestire un ruolo centrale, nel comparto mense, è anche il menu. Da anni, infatti, si assiste a periodiche rimostranze da parte di alcuni genitori, per l’eccessiva presenza di verdure e legumi nella proposta alimentare. Questa, quindi, è stata di volta in volta cambiata per venire incontro alle esigenze dei più piccoli, fino ad arrivare ad un compromesso.

Per quanto riguarda le tariffe, il comune ha già provveduto a rimodularle in base alla fascia di reddito prevedendo l’esenzione per le famiglie con Isee inferiore a 7mila euro. Da ottobre, inoltre, per la fascia 7-14mila euro il costo del pasto diminuirà dal 45% al 60% in base al numero dei figli. La riduzione per la fascia 14-20mila euro è invece compresa fra il 22% e il 32%.

Giuseppe Di Marco