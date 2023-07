Mensa scolastica appaltata, è polemica

Che fine faranno i dipendenti a tempo determinato finora addetti alla mensa scolastica? A chiederselo è la sezione rivierasca del Pd, che depreca la scelta dell’amministrazione di esternalizzare il servizio di refezione negli istituti scolastici cittadini. Come annunciato in una commissione di alcune settimane fa, Viale De Gasperi avvierà una sperimentazione negli asili nido, appaltandone la mensa ad una ditta esterna a partire dall’anno in arrivo. Dopodiché, se l’esperimento potrà considerarsi riuscito, la stessa misura verrà adottata anche negli altri istituti. "Si tratta – scrivono i segretari Diana Palestini, Elio Costantini, Pier Giorgio Giorgi ed Elisa Marzetti - di lavoratori selezionati dai centri per l’impiego in ragione di un basso Isee e che senza quello stipendio difficilmente riuscirebbero a tirare avanti. Molti di loro hanno già maturato i requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato. Tutela dei posti di lavoro e della qualità del servizio pubblico sono alla base della nostra azione politica. Il Partito Democratico si oppone con forza alla scellerata decisione di appaltare le mense, che non ha alcuna ragion d’essere, e si schiera al fianco dei lavoratori precari e delle famiglie degli alunni che hanno chiesto il miglioramento della qualità del servizio mensa. Se gli amministratori di questa città non sono capaci di gestire i dipendenti comunali e di metterli in condizione di svolgere il loro lavoro in modo sereno e ottimale, si dimettano". I democrat analizzano la decisione di appaltare il servizio all’esterno e fanno notare che, senza una ferma direzione pubblica, la refezione scolastica potrebbe peggiorare. "Il controllo della qualità delle mense scolastiche – aggiungono i dem - in capo all’assessore e ai dirigenti è più difficile da operare se l’appalto è esterno rispetto ad un servizio svolto direttamente dai dipendenti comunali. La qualità delle derrate alimentari acquistate dal comune è già stata oggetto di polemiche. La maggioranza non ha ritenuto opportuno servire cibi biologici che sono fortemente raccomandati dai nutrizionisti e dai pediatri". Per lunedì, inoltre, è atteso un picchetto di protesta da parte di diverse sigle sindacali, fra cui Cgil, Fp e Filcams: il sit in dovrebbe tenersi vicino la sede comunale, durante la seduta consiliare. "Il Pd – concludono i segretari - sentita anche la Cgil, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi, si opporrà con decisione, insieme ai lavoratori e alle famiglie, all’esternalizzazione del servizio che avverrà in due tranche. Quest’anno riguarderà le scuole delle vie Moretti, Puglia, Mattei e Togliatti per le quali si andrà in appalto diretto perché sotto la soglia dei 150mila euro".

Giuseppe Di Marco