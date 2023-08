Mensa scolastica, la minoranza: "Vanno tutelati i dipendenti"

L’esternalizzazione delle mense scolastiche non va giù all’opposizione. La decisione, emersa nel corso degli ultimi mesi, includerà una prima tranche di outsourcing per gli asili di via Puglia, via Mattei, via Togliatti e per la primaria e la sezione infanzia della scuola ‘Caselli’. Dall’anno scolastico 2024-2025, quindi, la novità dovrebbe essere estesa a tutti gli istituti di competenza comunale. Il problema risiede soprattutto nel fatto che bisognerà dare garanzie al personale finora addetto al servizio, che consta di 46 dipendenti a tempo determinato. Nei piani del comune c’è la volontà di trovare lavoro a 26 di loro tramite una procedura di evidenza pubblica, ad un ente terzo; i restanti 20 invece dovrebbero essere appannaggio del centro per l’impiego. Un programma che non è piaciuto affatto ai dipendenti, che a margine dell’ultimo consiglio hanno anche organizzato un picchetto di protesta, e tantomeno alla minoranza, soprattutto ad Annalisa Marchegiani (foto), Luciana Barlocci ed Aurora Bottiglieri.

"Dopo l’ultimo consiglio comunale – esordisce Marchegiani – nel quale si è approvato il Dup, è stata emanata una delibera con modifiche al piano di fabbisogno del personale e delle assunzioni flessibili. Dopodiché è stato pubblicato il bando per le mense scolastiche, di cui era stata approvata l’esternalizzazione parziale. Ma stiamo parlando di 46 lavoratori per un servizio che da sempre è il fiore all’occhiello della nostra città". La pratica è stata discussa a più riprese, anche perché pare che abbia suscitato divergenze all’interno della stessa maggioranza. "A gennaio 2023 – asserisce Barlocci – era già stato preparato il capitolato per l’esternalizzazione, in garanzia dei posti di lavoro, ma nel frattempo è scoppiata la lotta fratricida fra le liste, che si sono trovate in disaccordo sulla questione. Qui non si lavora a dovere e alla fine è possibile che, per i 26 dipendenti, si opti per un incarico diretto. La politica guida la macchina e dà gli indirizzi, ma questa amministrazione non si prende le proprie responsabilità". "La manifestazione d’interesse per i 26 operatori non è ancora stata pubblicata – termina Bottiglieri – Quindi pensiamo che possa essere fatto un incarico diretto, perché non ci sono i tempi. La scusa addotta per l’esternalizzazione è il tetto di 532mila euro al quale il comune deve sottostare per quel che riguarda le assunzioni flessibili. In tal senso, però, non ci è stato fornito alcun elenco di tali assunzioni. In definitiva, ci dichiariamo contrarie a questa mezza esternalizzazione".

Giuseppe Di Marco