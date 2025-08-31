Mensa scolastica, si cambia: ecco le novità

Mensa a scuola, si parte con il servizio esternalizzato. Negli ultimi giorni il comune ha affidato la refezione alla ditta vincitrice – erano state avanzate cinque proposte – siglando il contratto con la stessa, e rendendolo esecutivo in anticipo di modo che venga attivato in tempo per la riapertura dei plessi: questa avverrà il 3 settembre per i nidi e il 15 settembre per tutte le altre scuole. La gara in outsourcing prevedeva, nel dettaglio, la gestione complessiva del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni ed il personale autorizzato delle scuole dell’infanzia, primaria e dei nidi e sezioni primavera comunali, utilizzando i centri di cottura situati nelle sedi scolastiche e le attrezzature lì contenute. L’appalto principale riguarda le annualità 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028, e ha un valore di 3.658.500 euro, tenendo conto del numero presunto di pasti annui – circa 230mila – e del costo per singolo pasto definito in 5,30 euro. Il pacchetto prevede anche un’eventuale proroga di due anni – 2028-2029 e 2029-2030 – del valore pari a 2.439.000 euro.

L’esternalizzazione delle mense venne avviata nel 2023 in via sperimentale negli asili di via Puglia, Mattei, Togliatti e nella sezione infanzia della ‘Caselli’. In seguito si passò all’esternalizzazione di tutte le scuole comunali, ad eccezione del reperimento delle derrate, che rimase in capo all’ente. Lo scorso autunno venivano dettati gli indirizzi per completare l’operazione: in virtù di tali indicazioni, si stabilì di fare un appalto formato da un unico lotto per garantire coerenza e complementarità tra le singole prestazioni tecniche e scongiurare eventuali disagi. Infine si decise che, al fine di individuare l’affidatario, sarebbe stata valutata positivamente l’integrazione della fornitura di prodotti biologici e di qualità Dop, Igp, locali e a filiera corta, promuovendo tra l’altro una politica di contenimento degli sprechi alimentari. Quindi particolare importanza, nella procedura, sarebbe stata data alla presenza di alimenti biologici e a chilometro zero, soprattutto verdura e frutta fresca, ortaggi, legumi, cereali e derivati, nonché latticini. Un ulteriore focus venne dedicato al pesce fresco: il punteggio infatti è stato calcolato anche dalla frequenza con cui si intendeva somministrarlo al posto di quello congelato. La proposta prevedeva anche l’ideazione di un piano di informazione per i bambini e i genitori, per renderli edotti su cibi e procedure della refezione scolastica.

Giuseppe Di Marco