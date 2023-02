Mense, la Cgil sul piede di guerra: "Subito un incontro in Comune"

Mense, personale e cooperative: si terrà in un giorno ancora non stabilito della prossima settimana, l’incontro in commissione per definire il futuro del servizio di refezione nelle scuole comunali. Quanto discusso in giunta verrà portato al tavolo in cui siede maggioranza, minoranza e tecnici per sviscerare alcune delle questioni più scottanti riguardo a questo capitolo. Al centro del dibattito, la possibilità – in quanto non si può ancora parlare di certezza – di esternalizzare il servizio, affidandolo tramite bando ad una cooperativa privata. Un aspetto importante sarà quello del personale coinvolto, che conta 57 lavoratori, di cui circa 48 assunti annualmente a tempo determinato tramite ufficio di collocamento, e 9 a tempo indeterminato. Sul destino di questi ultimi le soluzioni sarebbero tre: il riassorbimento totale da parte della cooperativa, il riassorbimento parziale oppure mobilità interna in mansioni attribuibili a categoria ‘b’: i dipendenti insomma rimarrebbero all’interno della macchina comunale, anche se ancora non è chiaro con quali mansioni. In teoria due o tre dipendenti dovrebbero essere comunque riconfermati, visto che si sta pensando di non esternalizzare il servizio di refezione nei nidi, ma solo dalla scuola primaria in su.

A parte la questione del personale, bisognerà anche capire come rimodulare le fasce di esenzione, che potrebbero non rimanere inalterate. In maggioranza, nei giorni scorsi, si era fatta strada l’idea di stralciare la fascia di esenzione che va dai 7mila ai 10mila euro di Isee, ma ora pare che questa ipotesi sia tramontata. La possibile esternalizzazione, però, ha messo i sindacati in stato di allerta. "Se l’ipotesi verrà confermata, noi della Cgil siamo pronti a fare una dura opposizione – commenta Viola Rossi, segretaria provinciale per la funzione pubblica – Settimane fa abbiamo chiesto un incontro urgente per la riorganizzazione del carico lavorativo in comune, ma finora non siamo stati convocati. Sulle mense, il 15 febbraio c’è stato un incontro con le parti sociali, ma ci aspettiamo che la questione venga discussa con i sindacati. Dubito che l’esternalizzazione del servizio possa comportare un risparmio per l’ente: piuttosto si dovrebbe tendere alla reinternalizzazione, che porterebbe maggiore qualità e maggiori tutele per i lavoratori. Questo servizio, che consta di 7 cucine, 11 refezioni per circa 1.500 pasti al giorno, è troppo importante per essere liquidato senza un reale confronto sul tema. Che fine faranno quei circa 50 lavoratori precari?"

Giuseppe Di Marco