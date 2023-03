"Mense, ora la commissione"

I recenti controlli effettuati dai Nas nelle mense scolastiche, su tutto il territorio nazionale, hanno rilevato carenze igieniche e sanitarie, evidenziando di fatto come una mensa su tre sia pressoché irregolare. Un dato, questo, che ha allarmato la minoranza di Folignano e quattro consiglieri (Giorgio Capriotti, Pietro Principi, Fulvio Corradetti e Gianpaolo Ferretti) hanno presentato un’interrogazione al sindaco Matteo Terrani e alla sua giunta per capire come è la situazione, sotto questo punto di vista, proprio nel territorio folignanese. "Questa amministrazione, da quando è in carica, non ha mai convocato una ‘commissione mensa’ per le verifiche di legge – spiegano i consiglieri di opposizione -. Chiediamo quindi al sindaco di riferire se le mense scolastiche del territorio comunale siano state oggetto di verifica e se risultino conformi alle normative vigenti in materia. Inoltre, chiediamo anche di riferire sulle motivazioni della reiterata mancanza di convocazioni della ‘commissione mensa’".