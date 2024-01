Mense, sarà esternalizzazione. Bilancio di previsione a febbraio

L’anno scolastico 2024-2025 sarà sicuramente quello della completa esternalizzazione del servizio mense in tutte le scuole di competenza comunale. La manovra appare chiara sin da adesso, con l’amministrazione che si appresta a ratificare il bilancio previsionale del 2024. Un bilancio che non verrà approvato nel consiglio comunale del 27 gennaio, e che invece approderà in emiciclo nella seduta del mese successivo – prevista, almeno per ora, per il 24 febbraio – proprio per l’impossibilità di acquisire tutti i conti entro le prossime settimane. All’appello, in particolare, manca tutta la quantificazione dei tagli e dei trasferimenti derivanti dalla nuova legge di bilancio, ma soprattutto manca tutto il capitolo mense. L’anno scorso, infatti, il vertice di Viale De Gasperi ha deciso di commissionare all’esterno il servizio relativo alle scuole dell’infanzia, tenendo invece fuori i nidi comunali e tenendo la porta aperta alla possibilità di ampliare l’esternalizzazione ad ogni altro plesso in cui è previsto il servizio di refezione.

Detto fatto: proprio in questi giorni l’amministrazione sta effettuando le ultime valutazioni del caso, ma la strada oramai è stata imboccata. Da qui la necessità di calcolare tutte le variazioni in entrata e in uscita dovuta a questo passaggio. Per effetto dell’esternalizzazione totale delle mense, il personale a tempo determinato non verrà confermato, quindi ci saranno minori spese per il personale, ma la commissione avrà a sua volta un costo di cui tenere conto. Ecco quindi che in una riunione dei prossimi giorni verranno discussi i dettagli dell’appalto: con un costo di 6 euro a pasto il comune dovrebbe andare in pari, mentre spendendo 5 euro si otterrebbe un risparmio non indifferente. Risparmi che hanno già generato delle economie: grazie ad un progressivo incremento del numero dei pasti preparati l’amministrazione Spazzafumo ha già potuto rimodulare le tariffe in base alle fasce di reddito, prevedendo l’esenzione dal pagamento della mensa per le famiglie con Isee inferiore a 7mila euro. Se è vero che l’esenzione l’anno scorso interessava le famiglie con Isee fino a 10mila euro, è anche vero che per la nuova fascia di Isee compreso tra 7mila e 14mila euro il costo del pasto diminuisce del 45% fino al 60% per la tariffa per il terzo figlio che mangia a scuola. Notevole anche il beneficio per chi ricade nella fascia Isee tra 14mila e 20mila euro con una riduzione del costo del pasto del 22% rispetto all’anno precedente che sale al 32% per il terzo figlio.

Giuseppe Di Marco