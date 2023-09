Mense scolastiche, via ai lavori per il nuovo servizio

Giornata importante a Monteprandone dove venerdì vi è stata la consegna ufficiale dei lavori per la realizzazione una nuova mensa scolastica al servizio della scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa, in via Benedetto Croce e Centobuchi e l’ampliamento della mensa e cucina della scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso. "Al termine dei lavori offriremo spazi sempre più adeguati ai nostri studenti e daremo risposte concrete alle esigenze di molte famiglie in una comunità giovane e in crescita come la nostra, che manifesta sempre di più il bisogno di ricorrere al tempo pieno per i propri figli. – spiega in una nota il sindaco Sergio Loggia - Ricordo che entrambi gli interventi sono finanziati con fondi PNRR per le scuole per un importo di oltre 2 milioni di euro. Potenziare l’offerta dei servizi di istruzione e migliorare gli edifici che ospitano i nostri studenti sono due degli obiettivi che ci siamo prefissati, in materia di edilizia scolastica, quando ci siamo candidati ad amministrare questo territorio". Vale ricordare che il comune di Monteprandone, dal 2021 ad oggi ha intercettato 8 milioni e mezzo di fondi PNRR solo per l’edilizia scolastica.