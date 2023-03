Mense, si va verso l’appalto esterno

Quello delle mense scolastiche di San Benedetto si conferma vero e proprio rebus per l’amministrazione. Esternalizzazione totale o parziale? E come modificare il menu rifiutato dai piccoli utenti? Tutto questo e molto altro è stato discusso nella commissione cultura riunitasi ieri mattina in Auditorium: la riunione, aperta dalla presidentessa Martina De Renzis, ha visto gli interventi del dirigente Tonino Rosati e dell’assessore Lina Lazzari, oltre che dei molti consiglieri preoccupati di come debba essere gestita la pratica. Alcune settimane fa, si ricorderà, in maggioranza era stato ipotizzato l’affidamento esterno del servizio di refezione scolastica dei nidi, della scuola primaria e secondaria di primo grado. Si disse, allora, che prima di prendere decisioni in merito si sarebbe redatta un’istantanea dell’utenza sambenedettese. I numeri ora sono arrivati e, statistiche alla mano, emerge con chiarezza che il comune non guadagnerebbe in termini economici da un eventuale appalto esterno. Come mai? L’arcano è presto spiegato. Nel 2022, per assicurare gli oltre 200mila pasti, il comune ha speso 1.115.107,06 euro di cui 610.982,64 euro per il personale a tempo determinato e indeterminato, 332.451,28 euro per le derrate, 15.339,47 euro per la manutenzione, 14.030 euro per l’acquisto di elettrodomestici, 635,62 euro per l’acquisto di piccole attrezzature e 1.662,59 euro di altri costi.

Con l’outsourcing, dalle casse pubbliche partirebbero 1.116.154,44 euro: un valore che si discosta minimamente da quello attuale. Di questi, il comune non dovrebbe più assumersi l’onere del personale a tempo determinato, delle derrate, manutenzioni e acquisti di tecnologie, per un risparmio netto di 761.858,33 euro. A carico del Comune rimarrebbero i costi del restante personale, fra tempo indeterminato e uffici comunali, per un totale di 354.296,11 euro. Questo costo, però, nei prossimi anni potrebbe diminuire grazie ad alcuni trasferimenti di funzioni. Nei prossimi giorni la maggioranza deciderà, anche sulla base dei riscontri avuti dai comuni limitrofi. La riunione, che è stata aperta da un battibecco fra Luciana Barlocci e De Renzis per la tardiva convocazione della commissione, si è poi incentrata sulle caratteristiche che dovrà avere il nuovo menu, visto che i pasti serviti risultano piuttosto impopolari fra gli alunni. In base agli incontri fra genitori, insegnanti e nutrizionisti, si cercherà di reintrodurre alimenti amati dai bambini, come pasta al forno, formaggi e legumi.

Giuseppe Di Marco