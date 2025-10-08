Mentre i proprietari guardano la tv. Rubano i gioielli e si danno alla fuga

Ladri si introducono all’interno di un appartamento in via dei Fossi a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama e rubano un intero cassetto con tutti i gioielli di famiglia. E’ successo lunedì sera, intorno alle 23.30. I ladri hanno forzato una porta finestra, mentre i proprietari dell’appartamento, al piano terra, stavano comodamente seduti nel salotto a guardare la televisione. I padroni di casa sono stati richiamati da alcuni rumori provenienti dalla camera da letto, quando la donna è entrata per accertarsi di quanto stava accadendo si è accorta di due figure, vestite di nero, che agilmente si sono date alla fuga, con in mano il pesante cassetto, facendo perdere le loro tracce.

Sembra che ad attenderli ci fosse un terzo uomo, che ha fatto da palo. La donna ha urlato ‘al ladro, al ladro’, ma i tre sono fuggiti in tutta fretta, in auto. Rimane la paura e l’indignazione per quanto è accaduto. I ladri nella fuga hanno perso anche alcuni oggetti. La donna ha fatto anche un appello affinché il cassetto fosse restituito, sono stati i carabinieri, il giorno dopo a recuperarlo, ormai privo di oggetti preziosi. Era stato abbandonato vicino ai cassonetti dell’immondizia a Pagliare del Tronto.

All’interno c’erano solo le scatole vuote che contenevano i gioielli.

Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri, rimane soltanto tanto sconcerto e indignazione, perché i ladri non hanno temuto nulla, neanche la luce e le voci che inevitabilmente lasciavano pensare che all’interno dell’appartamento fossero presenti i proprietari di casa. E non si tratta neanche di una prima volta. Appena nello scorso mese di luglio nello stesso condominio c’era stato un altro furto.

m.g.l.