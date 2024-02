Menu speciali nelle mense scolastiche. Il Comune aderisce alla ’Green Food Week’

Per domani menu ghiotti e colorati nelle mense scolastiche del territorio. Su proposta dell’Ast, anche il Comune di Grottammare sposa la campagna di promozione del cibo sostenibile nella ristorazione collettiva ’Green Food Week’ di Foodinsider. L’impegno era di proporre almeno un primo e un secondo green (vegetale, biologico, locale) da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio. Localmente, è stata scelta la giornata di venerdì per proporre il seguente menu, comunicato ieri alla Commissione Mensa: Risotto alla zucca da agricoltura biologica; Burger di ceci; Insalata verde. L’occasione si presta per ricordare che la percentuale di alimenti bio nelle mense scolastiche è del 100% relativamente a pane, pasta, riso, uova, conserve di pomodoro olio extra vergine di oliva, patate, carote e succhi di frutta. Oltre a queste si aggiungono le altre materie prime, come da capitolato di appalto del servizio di ristorazione, tra cui il 50% di frutta, ortaggi, legumi, cereali e carne bovina.