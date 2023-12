Mercatini artigianali, presepi marinari e musical sotto l’albero

Oggi in molte località si aprono le iniziative natalizie. A Grottammare dalle ore 10 prenderà il via in piazza Fazzini e per le vie del centro, il mercatino artigianale "Natale alle Grotte", a cura della Confcommercio di Ascoli. In piazza Kursaal, invece, alle ore 16,30 "Babbo Natale arriva dal mare", in piazza Fazzini, dalle 17,30 "Le vetrine dei presepi accendono le attività commerciali. Sul palaspiaggia Ischia, sarà inaugurato il Presepe marinaro a cura dei soci del Club Ischia, presidente Pino Egidio Scartozzi. Domani, alle ore 17 nel Teatro delle Energie si terrà "Un musical sotto l’albero tra favole e realtà", a cura della Fondazione Anffas di Grottammare. A Monteprandone alle 15,30 "Arrivo di Babbo Natale" con l’inaugurazione del rifugio, con balli e canti con Gino il Pinguino e saggio di pattinaggio artistico presso il centro Giovarti di Centobuchi, a cura dell’associazione Centopercento. Sarà anche inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio, la Mostra nazionale di arte presepiale a cura dell’associazione Segui la Cometa e la mostra XMAS show a cura dell’associazione 17 Festival. A Massignano il Natale inizia domani, alle 18,30, nella Chiesa della Misericordia "Mostra di presepi di ieri e di oggi".