Mercatino del pesce, chiesti i fondi alla Regione

È stato approvato nell’ultima seduta di giunta, il progetto di fattibilità per la riqualificazione del mercato al dettaglio del pesce. L’intervento all’immobile in zona portuale mira a ridare lustro a uno degli spazi centrali del commercio ittico locale, riqualificando la struttura e potenziandola attraverso un’operazione che potrebbe beneficiare anche di fondi regionali. Risale a settembre, infatti, l’emanazione del bando collegato ai fondi Feampa 2021-2027, che mette a disposizione 2,2 milioni per promuovere migliori condizioni lavorative, di sicurezze a salute nei porti. L’ente rivierasco quindi ha fatto domanda, anche perché in questo modo potrebbe incamerare fino all’80% della spesa totale.

È stato quindi presentato un progetto di fattibilità che prevede la demolizione dell’attuale struttura, ormai desueta, e la costruzione di una nuova sede su due piani nella stessa posizione, capace di ospitare gli stalli dei venditori al dettaglio, spazi per la cottura del pescato e un’area in cui accogliere utenti e visitatori nella quale degustare tipicità locali a base di pesce. La realizzazione di questo progetto ha un costo complessivo di 957.346,26 euro, di cui 765.877,01 richiesti come finanziamento Feampa alla regione e i restanti 191.469,25 investiti direttamente dal comune.

"Il mercatino al minuto del porto – ha detto l’assessore alle attività produttive e alle politiche del mare Laura Camaioni – è stato per molti anni relegato a un ruolo di secondo piano. L’amministrazione pensa che sia giunto il momento invece di ridargli il posto che gli spetta, con una nuova visibilità e la capacità di rispondere in maniera efficace alle necessità dei nostri commercianti. In un’ottica di rilancio dell’intera area portuale, vogliamo che il mercatino al minuto sia un luogo di scambio non solo del pescato locale, ma della cultura che lo circonda, affiancando alla componente commerciale quella turistica per dare maggior risalto alla risorsa ittica locale".

"Da tempo volevamo rimettere in sesto questa parte importante della nostra città – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – Va sottolineato che stiamo parlando di uno dei nostri asset specifici: la cultura dei prodotti ittici, le nostre tipicità. Quindi è necessario migliorare il contesto in cui queste vengono proposte ai cittadini e ai turisti. L’amministrazione pertanto ha deciso di partecipare a questo bando regionale e speriamo di poter cogliere questa notevole opportunità per migliorare il servizio".

Giuseppe Di Marco