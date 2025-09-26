"Mercatino della piccola pesca, così non va"

"Un progetto di riqualificazione del mercatino della piccola pesca al porto di San Benedetto, dal valore di un milione di euro, ma nessun percorso di confronto pubblico". E’ finito anche il piano di riqualificazione del mercatino della piccola pesca al porto di San Benedetto tra i punti critici del consiglio comunale. A farsi sentire è il consigliere comunale di Europa Verde, Paolo Canducci, che lamenta l’assenza di qualsiasi forma di condivisione. A suo dire, non c’è stata una commissione, né un’assemblea pubblica e nemmeno un confronto diretto con gli operatori del settore. Canducci ha sottolineato come i banchi del mercatino siano ormai occupati "prevalentemente da persone che non hanno nemmeno più una barca", snaturando la funzione originaria della struttura. L’esponente di Europa Verde teme che, senza un chiaro percorso di valorizzazione della marineria, il progetto finisca per diventare una semplice operazione commerciale, con nuovi spazi concessi ad attività non legate alla pesca. "Qual è il progetto di valorizzazione e di aiuto per la marineria?", si è domandato Canducci, rimarcando che non basta un intervento edilizio. Secondo lui, servirebbe creare un percorso capace di riportare al centro la vendita diretta dal produttore al consumatore, integrando spazi per laboratori in cui insegnare la pulizia del pesce e la preparazione delle ricette tipiche della tradizione sambenedettese. Il consigliere ha fatto anche un parallelo con il progetto Ballarin, che a suo parere rappresenta "un’altra occasione mancata". "Si perde un’occasione enorme di valorizzare uno spazio fondamentale del nostro porto", ha affermato, aggiungendo che il rischio è di cancellare definitivamente la funzione originaria di un luogo che aveva sempre rappresentato un riferimento per la marineria locale. Tra le critiche di Canducci emerge anche la questione della "scarsa partecipazione degli operatori al percorso decisionale. L’assenza di confronto, indebolisce un progetto che avrebbe invece bisogno di essere costruito insieme ai protagonisti del settore. Come si è arrivati a una decisione di questa importanza senza consultare la marineria?", è la domanda che ha posto all’amministrazione comunale. Infine, l’esponente di Europa Verde ha chiamato in causa l’assessore al Bilancio Domenico Pellei, invitandolo a prestare maggiore attenzione ai canoni di locazione arretrati e attuali.

Emidio Lattanzi