Mercatino e giochi in piazza

Doppia proposta in piazza del Popolo a Fermo oggi. Come ogni prima domenica del mese del periodo primaverile, il salotto buono della città ospiterà nuovamente l’iniziativa ’Arte e Sapori’ mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici dalle alle 20.

Un viaggio tra le specialità e le tradizioni marchigiane, organizzato dall’Assessorato al Commercio con la collaborazione di Maurizio Orso. Spazio anche all’animazione per bambini.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, sempre in piazza del Popolo, divertimento assicurato con i giochi in legno di una volta, proposti dal Ludobus Legnogiocando, giochi realizzati artigianalmente, ecologici, attenti all’ambiente e nel trasporto.

Legnogiocando è una collezione di giochi in legno, ideati e realizzati da Manuel Pucci, in grado di coinvolgere chiunque: bambini, genitori, ragazzi e nonni in qualsiasi posto e in qualsiasi momento.

"Una giornata all’insegna del gusto, dell’artigianalità e del divertimento per tutta la famiglia nella splendida cornice della Piazza del Popolo di Fermo", l’invito del vice sindaco e assessore al commercio Mauro Torresi.