Mercatino estivo, via alle domande

Pubblicato l’avviso per i commercianti interessati a partecipare al mercatino estivo "De Legrotte". Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune, alla pagina "Avvisi e bandi". E’ già previsto, infatti, che l’iniziativa si terrà, come di consueto, tutti i martedì, per 10 appuntamenti, dal 27 giugno al 29 agosto. Confermati il viale est del Lungomare della Repubblica e Corso Mazzini come luoghi di svolgimento. Le domande per l’inserimento nella graduatoria di assegnazione dei posteggi vanno presentate in bollo da 16 € entro le ore 14 del 29 maggio, utilizzando i modelli di domanda già predisposti e distinti per categorie. La caratteristica del Mercatino "De Legrotte", infatti, è quella di mettere in mostra prodotti (non alimentari) di Artigiani e opere di Hobbisti e Creativi. I posti assegnabili per ogni categoria sono 25. Nell’avviso, sono indicati anche i criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie. Le tariffe da corrispondere sono stabilite in 25 € giornalieri + importo Cosap variabile in base alla superficie occupata e alla zona di posteggio per gli Artigiani; 15€ giornalieri + importo Cosap per gli Hobbisti e i Creativi. Info: 0735.739205 – 739225, in orario di ufficio.