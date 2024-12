Mercatino hobbysti e casetta di Babbo Natale

Il Natale avvolge di magia Cupra Marittima, dove le iniziative natalizie proseguono con grande entusiasmo. Oggi in piazza Possenti e lungo le vie del centro sarà possibile trovare il mercatino a cura degli hobbisti e dei commercianti cuprensi. I più piccoli potranno divertirsi con attività dedicate: Shelly sarà presente con il truccabimbi, i palloncini e musica e nella casa di Babbo Natale potranno scrivere e consegnare personalmente la loro letterina.

I locali del Circolo anziani si trasformeranno nell’area ludoteca per riscoprire il piacere della condivisione e del divertimento mediante i giochi da tavolo. I Mistrafunky con la loro vivace musica itinerante porteranno allegria e divertimento in ogni angolo del centro. Il Natale è anche solidarietà: in questa cornice di festa, lunedì 30 dicembre alle 21.15, la Chiesa di San Basso ospiterà gli Ancoraincoro, Le offerte raccolte al termine del concerto saranno devolute alla Caritas parrocchiale di Cupra Marittima.

Venerdì 27 alle 21.15 nella sala consiliare si entrerà nel mondo delle fiabe con lo scrittore Antonio De Signoribus e il suo ultimo libro "Le sette noci d’oro", Seri Editore. Le iniziative natalizie termineranno il 6 gennaio con l’arrivo delle Befanine.