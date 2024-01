Mercato Ascoli, attesa per Gagliolo. Intanto arriva il giovane Streng

L’Ascoli aspetta con impazienza Gagliolo e si tuffa nel mercato estero con veduta particolare sul mar Baltico. Nella giornata di ieri da corso Vittorio Emanuele hanno ufficializzato l’arrivo di Jeremiah Streng, giovane punta finlandese di 22 anni che andrà a rinforzare il reparto offensivo del Picchio in prestito con diritto di riscatto dallo SJK Seinäjoki. Squadra con la quale nell’attuale stagione il giocatore aveva, prima della definizione dell’operazione, messo a referto 21 presenze e 6 reti nella Veikkausliiga. Che il club bianconero stesse cercando un certo feeling con prospetti di nazionalità finlandese lo si era già capito nelle ore precedenti quando era spuntata l’ipotesi di Källman del Cracovia, centravanti compagno di squadra di Jaroszynski al Cracovia. Proprio con l’esterno mancino, fedelissimo di Castori, si era cercato ad inizio mercato di intavolare un discorso che poi non è decollato per via della scelta di vita fatta dall’esterno polacco, deciso a restare nel suo paese. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver raggiunto l’accordo con lo SJK Seinajoki per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive dell’attaccante finlandese David Jeremiah Kristoffersson Streng – si legge nell’annuncio diramato -. Nato l’8 novembre 2001 a Vaasa, ha vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili nazionali fino all’under 20. Per la sua prima esperienza in Italia ha scelto la maglia n.11. Il club bianconero accoglie Jeremiah Streng con un caloroso benvenuto". I movimenti in entrata legati al reparto d’attacco potrebbero non finire qui. Infatti dopo la brusca frenata per Inglese, causa il mancato accordo tra il giocatore e il Parma, l’Ascoli potrebbe tornare a concentrarsi sul nome di Pettinari. Sul fronte Reggiana non ci sono motivi ostativi per cederlo al Picchio e lo stesso 31enne romano aveva già dato il suo ok alla destinazione. Il lavoro del direttore sportivo Marco Giannitti in questo momento resta chiaramente concentrato sul reparto difensivo dove c’è necessità di fare un ingresso prima del match di domenica col Bari. Soprattutto dopo l’espulsione di Bellusci al Tardini. L’indiziato principale resta Gagliolo che però sta attendendo il via libera dei ciprioti dell’Aek Larnaca, i quali non sembrano avere fretta di arrivare ad una sua pronta cessione. Nel frattempo si sta valutando seriamente di tornare a mettere mano anche tra i pali. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per sbloccare l’eventuale arrivo del portiere Devis Vasquez, 25enne colombiano di proprietà del Milan attualmente in prestito allo Sheffield Wednesday. Si sta lavorando per un prestito secco fino a fine stagione. Con il suo tesseramento, Barosi potrebbe partire in prestito per fare minutaggio.

Massimiliano Mariotti