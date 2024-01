Mercato Ascoli, Gagliolo è cosa fatta. Attesa per oggi la definizione dell’acquisto

L’Ascoli sblocca la pista Gagliolo e si prepara ad accogliere il centrale che nel corso delle ultime due settimane era diventato l’obiettivo di mercato principale per rinforzare il reparto difensivo. Nel primo pomeriggio di ieri il direttore sportivo Giannitti è riuscito a far registrare novità positive sul fronte relativo all’esperto difensore che Castori aveva già avuto in passato l’occasione di allenare sia al Carpi che alla Salernitana. Il 33enne proprio in queste ore sta trovando la soluzione per liberarsi dai ciprioti dell’Aek Larnaca per poi legarsi al Picchio. L’atteso annuncio potrebbe arrivare oggi, dopodiché il giocatore si metterà subito a disposizione del tecnico bianconero e dei suoi nuovi compagni per prepararsi in vista del prossimo impegno in programma che vedrò l’Ascoli impegnato sabato sul difficile campo del Como (inizio previsto alle 14).

Con il suo ingresso il club di corso Vittorio Emanuele potrà veder definitivamente completato il pacchetto arretrato. Nella scorsa settimana alla corte di Castori era arrivato il finlandese Vaisanen, subito schierato in campo domenica scorsa nel match contro il Bari. Ad accelerare il suo debutto è stata la squalifica di Bellusci. Quest’ultimo, dopo il turno di stop, tornerà a disposizione nel confronto con i lariani. La sua presenza in campo, come dichiarato anche dallo stesso tecnico Castori, permetterà di accrescere la compattezza di un reparto difensivo capace di rialzarsi proprio nelle ultime gare andate in scena a suon di prestazioni convincenti. Ora il timoniere del Picchio avrà davvero l’imbarazzo della scelta nella scelta degli elementi migliori da mandare in campo in questa forsennata opera di risalita della classifica. In campo la squadra, ieri, ha regolarmente proseguito la preparazione per la trasferta lombarda.

Al Sinigaglia l’Ascoli dovrà fare a meno di Falasco e Masini. Entrambi sono stati squalificati un turno dal Giudice sportivo per aver incassato la loro quinta ammonizione dall’inizio del campionato. Multata la società con un’ammenda di 2mila euro per lancio di petardi nel corso della partita disputata contro i pugliesi. Alla luce di ciò nella formazione schierata dal primo minuto l’Ascoli sulla corsia di sinistra si affiderà al nuovo arrivato Celia. L’esterno mancino è riuscito subito a presentarsi bene con due prove sfoderate contro Parma e Bari. Ora avrà l’occasione di confermare quanto di buono fatto finora. A centrocampo invece il forfait di Masini aprirà al possibile ritorno in campo da titolare di Giovane nel ruolo di mezz’ala sinistra. Questo sempre restando in attesa del completo recupero di Caligara che sta proseguendo il suo programma personalizzato stabilito per favorire il suo rientro.

Massimiliano Mariotti