Mercato bisettimanale, giro di vite sulle tariffe

Mercato bisettimanale, l’amministrazione comunale è al lavoro per rivedere le tariffe relative all’occupazione di suolo pubblico pagate dagli operatori. In seguito all’introduzione del Canone unico patrimoniale avvenuta nel 2021, infatti, i costi per l’occupazione con i posteggi del suolo pubblico durante i mercati hanno subito un incremento non indifferente a causa delle nuove modalità di calcolo. Se l’impatto di questo incremento è stato attutito negli ultimi due anni dalle riduzioni previste per legge statale a seguito della pandemia, la fine dell’emergenza ha portato al ripristino del canone nella sua forma integrale, e questo in un periodo già condizionato dalla crisi dei consumi. Pertanto l’assessore al commercio Laura Camaioni ha elaborato, grazie al contributo degli uffici competenti, alcune ipotesi di riduzione dell’importo del canone che saranno oggetto di un confronto con i gruppi consiliari di maggioranza prima dell’approdo in giunta. "Va ricordato che l’approvazione delle tariffe risale al febbraio 2021, quando era ancora in carica la precedente amministrazione – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – Il 2023 è dunque il primo anno in cui le conseguenze di quella scelta si fanno sentire nella loro interezza ed è nostro dovere dare una risposta alla richiesta di aiuto che arriva dalla categoria". "Vogliamo dare una mano – conferma l’assessore Camaioni - ad una categoria senz’altro penalizzata dalla situazione economica venutasi a creare prima con la pandemia e poi con l’aumento dei costi".