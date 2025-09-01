Mercato in chiusura, i rossoblù alla finestra. Due colpi per essere più competitivi

"Mercato chiuso? Vediamo. Non ci facciamo trovare impreparati. Per caratteristiche, forse, ci manca una seconda punta rapida, veloce. Ma ora recuperiamo anche Nohuan Touré dopo i due turni di squalifica". Queste le parole di Ottavio Palladini al termine del match con il Gubbio, quando viene toccato l’argomento rinforzi. Da tempo la società rossoblù afferma che la Samb è al completo ma se si va ad analizzare specificatamente il tutto, oggettivamente la squadra ha bisogno di un paio di puntelli per essere ancora più competitiva. Oltre al reparto offensivo, sarebbe cosa buona e giusta intervenire anche sulla linea mediana dove tra infortuni e squalifiche c’è bisogno di alternative di categoria.

Palladini, oltre a Touré ha in panchina Lulli e Bongelli che proprio a Gubbio ha fatto il suo esordio in Serie C dopo l’esperienza in Eccellenza con la Maceratese. A meno che il tecnico ritenga il reparto al completo, servirebbe un altro elemento che abbia le caratteristiche di playmaker. Insomma uno che possa fare le veci di Alfieri. In avanti si vede che Scafetta è stato fermo da un anno e che quindi ha bisogno del tempo giusto per recuperare sincronismi e continuità di rendimento. Ecco quindi che il diesse Stefano De Angelis potrebbe intervenire proprio sulle corsie esterne. Il primo nome in ballo e che è uscito fuori anche nei giorni scorsi è quello del 34enne Riccardo Martignago che sembra, comunque, essere stato smentito dalla società. De Angelis, quindi, potrebbe orientarsi anche su un altro prospetto sempre di categoria. Per quanto riguarda un possibile alter ego di capitan Eusepi, questa è un’operazione che al momento non è neppure presa in considerazione dalla società. In quella posizione in campo possono essere utilizzati sia Nouhan Touré che Alessandro Sbaffo. Senza dimenticare, inoltre, il giovane Christian Iaiunese che ha fatto vedere buone cose nei test preseason.

Sul fronte partenze, invece, con ogni probabilità verranno ceduti in prestito alcuni giovani che difficilmente troverebbero spazio in questa stagione. In cima alla lista c’è Flavio Tataranni che vanta diversi estimatori in Serie D. Riccardo Vesprini dovrebbe invece restare in rossoblù perché rappresenta l’alternativa a Zini sull’esterno destro difensivo. Diverse richieste sono arrivate per il centrale del 2006 Mirko Chelli primo cambio per Pezzola e Dalmazzi. Il mercato chiuderà questa sera alle ore 20 con le contrattazioni che riapriranno il 2 gennaio 2026.

