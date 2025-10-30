Mercato in piazza Arringo. Bancarelle anche sabato:: "Il sindaco ci ha ascoltato"

Si svolgerà regolarmente anche nella giornata festiva di sabato primo novembre il mercato degli ambulanti in piazza Arringo. L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta degli operatori che avevano attvato una raccolta firme proprio per poter lavorare anche nel giorno festivo. "Vogliamo ringraziare il sindaco – hanno detto ieri durante il tradizionale mercato del mercoledì – e l’assessore preposto Annagrazia Di Nicola, per aver accolto la nostra richiesta. Di solito non lavoriamo nelle giornate festive, ma abbiamo ritenuto utile provare a chiedere una deroga per sabato primo novembre e sono stati molto comprensivi. In questo periodo decisamente delicato per il commercio degli ambulanti, poter lavorare anche in un giorno festivo è una boccata d’ossigeno, con la speranza che anche il meteo ci da una mano".

"Sicuramente – continuano nel loro ragionamento – il centro storico di Ascoli sarà affollato e magari ci saranno anche dei buoni incassi. Crediamo, infatti, che non tutti andranno al cimitero a trovare i propri defunti e magari saranno tanti a fare una passeggiata in piazza Arringo". Proprio piazza Arringo all’inizio del prossimo anno sarà oggetto dei lavori di rifacimento della pavimentazione e il mercato degli ambulanti dovrà essere necessariamente trasferito. Il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore con delega a Mercati e fiere, Annagrazia Di Nicola, nel corso del Consiglio Comunale hanno proposto la stabilizzazione della presenza del mercato in piazza del Popolo il mercoledì, considerando qualche riduzione dei banchi doppi, per poi trasferire le bancarelle nella zona di via Recanati-via Kennedy in piazza Immacolata nella giornata del sabato. Considerando in tal senso, anche l’impatto del traffico e un maggiore afflusso anche di turisti. Altre soluzioni accoglibili, all’orizzonte, non sembrano esserci, anche a seguito del recente test effettuato, indirettamente, su corso Trento e Trieste. Necessario quindi trovare una soluzione stabile entro il mese di novembre, considerando tutto il discorso delle festività natalizie, per poi trasferire le bancarelle da gennaio, quando si aprirà il cantiere in piazza Arringo. In questi mesi si sono susseguiti gli incontri con gli operatori per ascoltare le loro esigenze, tenendo conto della volontà di stare insieme, evitando un mercato frammentato, ma altre soluzioni non ce ne sono. Insomma, quello di sabato primo novembre sarà uno degli ultimi mercati degli ambulanti in piazza Arringo.

Valerio Rosa