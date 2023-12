Mercato ittico da rilanciare. Nuova sede per Circolo e bar

È un mercato ittico da rilanciare, quello al centro della riunione di maggioranza tenutasi due giorni fa in comune. Il vertice di Viale De Gasperi infatti ha intenzione di rinnovare il complesso del molo nord, apportando cambiamenti che dovrebbero farlo tornare ad essere punto di riferimento della riviera. Da dove ripartire? Per cominciare, l’ente ha deciso di effettuare una ricognizione dei locali attuali, per capire quanti possano essere riutilizzati: una parte del mercato, infatti, è sfitto, e quindi in futuro alcuni box potrebbero essere riassegnati tramite bando. L’obiettivo dichiarato è raggiungere il pareggio fra costi e ricavi. Alcuni locali quindi potrebbero essere messi in comunicazione con quelli dei piani inferiori per migliorarne la funzionalità, mentre per il Circolo dei Sambenedettesi e per il bar potrebbe essere trovata una sede alternativa, visto che la stessa associazione ha più volte fatto richiesta di una location maggiormente adatta. Per mettere in concreto un’operazione del genere, però, bisognerà prima aspettare il report della direzione, sullo stato attuale del mercato. Sullo stabile del molo nord, l’amministrazione Spazzafumo è già intervenuta.

A pochi mesi dall’insediamento, infatti, l’ente stanziava 50mila euro per interventi di ristrutturazione. Le due rampe di scale in legno che conducono alle gradinate della tribuna della sala d’asta venivano ripulite e ridipinte con vernice impregnante per proteggerle dall’acqua. Inoltre, alla base veniva costruito un rialzo in cemento armato così da isolare la componente lignea dal contatto continuo con l’acqua durante le operazioni di pulizia. Poi sono stati sostituiti i vecchi motori della cella frigorifera della sala dell’asta con una nuova unità all’avanguardia in grado di supplire da sola alle necessità della struttura. Al vecchio orologio analogico presente nella sala dell’asta da più di 50 anni, è stato affiancato un orologio digitale a led sincronizzato con un’unità gemella posizionata nell’ufficio amministrativo del mercato. Attraverso questi due orologi, è possibile registrare gli orari e i tempi delle attività d’asta per rendere più agevole la compilazione dei documenti relativi agli scambi. L’amministrazione comunale ha inoltre stanziato 50 mila euro per lavori di riparazione del tetto. Nel plesso, per anni, si sono registrate infiltrazioni d’acqua in diversi locali. Infine, ulteriori risorse sono servite a finanziare l’installazione delle nuove scale di emergenza in metallo.

Giuseppe Di Marco