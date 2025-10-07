Mercato ittico in crisi: ora anche il maltempo

Il maltempo degli ultimi giorni ha praticamente bloccato la flotta peschereccia di San Benedetto del Tronto. Nella notte tra domenica e lunedì, solo una decina di barche è riuscita a lasciare il porto, sulle quaranta che solitamente affrontano il mare Adriatico. Si tratta delle imbarcazioni più grandi, le uniche in grado di resistere al mare particolarmente mosso che ha reso impossibile l’uscita per la maggior parte degli equipaggi. La perturbazione ha inciso anche sul mercato ittico, già condizionato nelle ultime aste della settimana scorsa. Dopo un avvio con poca domanda e prezzi contenuti, le previsioni del maltempo avevano fatto crescere la richiesta di pesce, determinando una risalita dei listini nelle successive contrattazioni. Un piccolo sollievo, però, durato poco.

Le condizioni meteo hanno infatti costretto molte imbarcazioni a restare ormeggiate, con un impatto diretto sulla quantità di prodotto disponibile. Le aste più recenti hanno visto un’offerta limitata, segnale evidente delle difficoltà incontrate in mare. E anche chi è riuscito a pescare ha dovuto fare i conti con un mare difficile e uscite ridotte. Il presidente degli operatori del porto sambenedettese, Pietro Ricci, conferma il quadro: "Speriamo di poter tornare in mare già nelle prossime ore, le previsioni sembrano finalmente positive e il vento dovrebbe calare".

Parole che riflettono la cautela e la speranza di una categoria abituata a convivere con le incognite del tempo e del mare. L’obiettivo, ora, è quello di recuperare le giornate perse e riportare continuità alle uscite, che nella prima settimana post fermosono state due sulle tre previste dal calendario settimanale. La marineria sambenedettese resta comunque compatta, pronta a ripartire appena possibile. Le condizioni meteo, se confermate in miglioramento, potrebbero consentire una ripresa delle battute di pesca già nelle prossime ore, con l’auspicio di tornare a pieno regime entro metà settimana. Accanto alle difficoltà legate al meteo, rimane sul tavolo la questione del fermo pesca obbligatorio, conclusosi da poco e ancora al centro delle polemiche. Molti operatori continuano a ritenerlo un provvedimento inutile, perché non risolve i problemi strutturali del settore né garantisce benefici concreti per la sostenibilità del mare. "Il fermo così com’è non serve a nulla" continuano a ripetere gli addetti ai lavori. Una situazione che però, da anni, non cambia.

