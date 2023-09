Mercato ittico: nuovo compattatore

E’ stato presentato ieri al Mercato ittico all’ingrosso di San Benedetto il nuovissimo compattatore che dovrà riciclare le cassette di polistirolo impiegate per contenere e commercializzare il pescato. Erano presenti tutti i promotori di questa iniziativa, dal sindaco Antonio Spazzafumo, al consigliere di minoranza Lorenzo Marinangeli che è stato il promotore del progetto, ma anche la consigliera delegata alla pesca, Laura Camaioni, la direttrice del mercato ittico Manuelita Leli, il presidente della Picenambiente Rolando Rosetti con il direttore Leonardo Collina e diversi tecnici ed operatori. "L’idea l’ho avuta io ed è stata subito sposata dal direttore di Picenambiente Collina – spiega il consigliere Lorenzo Marinangeli – Serviva un finanziamento e sono riuscito ad averlo tramite l’assessore regionale Andrea Maria Antonini che ha fatto avere al Comune 15mila euro, poi l’amministrazione ha aggiunto altri 9mila euro per arrivare alla somma necessaria all’acquisto del macchinario. Il compattatore del polistirolo consente il risparmio di tempo e personale, ma soprattutto di evitare la dispersione delle cassette già utilizzate che adesso saranno riciclate. Il porto di San Benedetto al momento è l’unico della costa Adriatica ad avere questo macchinario ed i pescatori sambenedettesi sono gli unici a recuperare l’80% del costo della singola cassetta di polistirolo passata all’asta, che viene pagata dal commerciante all’ingrosso che acquista il prodotto ittico".

Il presidente di Picenambiente, Rosetti, ripercorre le tappe che hanno portato all’acquisto del compattatore ed ha ringraziato tutti gli attori che hanno contributo a questo risultato: "Le cassette saranno ridotte a barre di polistirolo che torneranno alla ditta produttrice che a sua volta ne farà altre cassette con il bollino di economia circolare, che saranno acquistate di nuovo da pescatori e commercianti". Soddisfatto il sindaco Antonio Spazzafumo: "Abbiamo consegnato al Mercato Ittico all’ingrosso di San Benedetto uno strumento necessario, grazie alla Regione Marche e a tutte le persone che si sono adoperate per andare verso la sostenibilità ambientale. In questo modo il Mercato ittico potrà dare migliori servizi nel rispetto dell’ambiente". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla pesca Laura Camaioni: "Un traguardo importante che va a chiudere il cerchio dell’economia circolare in una delle strutture portanti per la città di San Benedetto e per questo desidero ringraziare quelli che si sono attivati per raggiungere questo traguardo".

Marcello Iezzi