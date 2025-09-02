Mercato, la Samb piazza il colpo Martins jr

La Samb chiude col botto la sessione estiva del calciomercato. In prestito secco arriva dal Monza l’attaccante esterno Kevin Maussi Martins dal Monza. Talentuoso attaccante esterno classe 2005 che nel club brianzolo ha collezionato 9 presenze e 2 assist in Serie A. Martins Jr è il figlio dell’ex stella del calcio europeo Obafemi (Oba Oba per i tifosi dell’Inter) con oltre 250 partite e più di 100 gol con le maglie di Inter e Newcastle tra Serie A, Premier League, Champions e altre coppe europee. Ha firmato con i rossoblù un contratto fino al 30 giugno 2026. ll centrocampista offensivo brianzolo, prima di passare alla Samb, ha contestualmente rinnovato il suo accordo con il Monza fino al 30 giugno 2028. Si tratta di un vero e proprio colpaccio quello messo a segno dal diesse Stefano De Angelis con l’avallo del presidente Vittorio Massi. Martins jr era infatti seguito da numerose formazioni anche di categoria superiore ma anche del resto d’Europa. La Samb è riuscita addirittura a vincere la concorrenza della Reggiana. La trattativa con il sodalizio emiliano era praticamente quasi definita, ma De Angelis è riuscito a convincere il Monza sulla bontà del progetto tecnico della Samb. Kevin Maussi Martins, nato a Milano il 31 gennaio 2005, è un attaccante come il padre, ma con caratteristiche fisiche diverse.

Più slanciato e destro naturale, Kevin ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili del Milan, passando poi all’Inter nel 2018, dove ha segnato in tutte le categorie, dall’U-13 all’U-18. Ha poi lasciato le giovanili del club neroazzurro per unirsi alla Primavera del Monza. Inoltre, ha vestito la maglia della nazionale italiana U-15 nel 2019, mostrando progressi costanti e una notevole confidenza con il gol. Ed ora ecco il passaggio in prestito alla Samb in Serie C dove potrà mettersi in luce, confermando tutte le sue indiscusse qualità tecniche. Da questo pomeriggio si allenerà agli ordini di Ottavio Palladini al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. Potrà già scendere in campo già domenica prossima quando al Riviera delle Palme Eusepi e compagni ospiteranno il Forlì, in un altro match tra neopromosse. Per quanto riguarda le uscite in casa Samb, non si registrano movimenti di rilievo. Anzi è tutto fermo. Comunque c’è sempre la possibilità di cedere in prestito i giovani in esubero in Serie D entro il prossimo 30 settembre. Ora sarà compito del diesse De Angelis trovare una sistemazione a chi rischia, fino a gennaio, di non scendere mai o a chi chiede di poter giocare di più. L’organico a disposizione di Ottavio Palladini è ora composto da 25 calciatori di cui 14 volti nuovi. Un numero importante da gestire con la società che si attiverà ora anche per piazzare gli elementi in esubero. Alcuni dei giovani sotto contratto saranno girati in Serie D.

