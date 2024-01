Mercato, la Samb puntella la rosa con Ascioti

La vittoria dell’Aquila sul Campobasso ha riaperto il campionato e permesso ai rossoblù di Maurizio Lauro di recuperare cinque punti in appena due gare. L’elastico che si è visto negli ultimi due mesi in classifica dimostra che il girone F di Serie D è assolutamente aperto a ogni possibilità. La Samb, dopo la vittoria con L’Aquila, era prima con cinque punti di vantaggio sul Campobasso, poi ha perso undici lunghezze prima di riagganciare gli avversari in testa alla classifica. In risalita, invece, è proprio la squadra di Cappellacci, L’Aquila, che battendo i molisani sono ora a meno due dalla coppia di testa dopo un mercato faraonico con più di venti innesti. L’inizio della squadra abruzzese era stato pessimo, con tre sconfitte nelle prime sette partite, ma con l’arrivo di Cappellacci e l’impegno societario le cose sono cambiate improvvisamente. L’ultima sconfitta degli aquilani è del 26 novembre scorso, quando una Samb davvero eccellente gli rifilò due reti al Riviera delle Palme.

Il campionato è dunque assolutamente in bilico, con la Samb che forse per la prima volta ha ottenuto più di quanto meritava con il Fano: una notizia per una squadra che, al contrario, ha spesso dominato senza uscire dal campo con l’intera posta in palio. Lo dicono anche i numeri, perché i rossoblù hanno il miglior attacco del campionato con 39 gol, mentre solo L’Aquila ha subito meno reti (16 rispetto alle 20 degli uomini di Lauro). Per di più, il diesse de Angelis ha chiuso per un nuovo portiere, che potrebbe dare maggiori possibilità a Lauro nel districarsi con la cervellotica regola degli under (sulla cui utilità ci sarebbe da discutere). La Samb ha infatti contrattualizzato il giovane portiere classe 2004 Edoardo Ascioti, che a metà gennaio è rimasto svincolato dalla Cavese (girone G di Serie D). Con i campani, Ascioti ha collezionato soltanto due presenze in Coppa Italia. Il nuovo portiere della Samb è cresciuto nel Genoa e lo scorso anno ha giocato in Lega nazionale dilettanti con il Vado (17 presenze nel girone A). Il suo arrivo permetterà a Lauro di schierare di nuovo a centrocampo Pietropaolo, che non avrebbe potuto giocare con Coco in porta (entrambi, infatti, sono 2003). Con Ascioti si chiude probabilmente la campagna acquisti invernali della Samb, con sei cessioni (Alessandro, Romairone, Thiaw, Buonavoglia, Evangelisti, Orfano) e sette acquisti (Fabbrini, Senigagliesi, Tourè, Sciarra, Mbaye, Bontà e Ascioti).

p.c.