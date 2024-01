Mercato Samb, ora spunta l’ipotesi Fabbrini

La Samb riflette, fa le sue valutazioni. Di sicuro non si espone, scottata dalla vicenda Giampaolo, su quelle che sono le idee sull’esterno da attacco da inserire in rosa. Sfumato in extremis l’arrivo dell’ex Recanatese che alla fine ha scelto l’Ancona, la Samb cerca una alternativa. Di nomi ne sono emersi diversi ma dal ds Stefano De Angelis nulla trapela o per prudenza o perchè effettivamente non ha ancora fatto la sua scelta. Difficile, dal momento che la società vorrebbe chiudere con quest’ultimo acquisto il mercato entro giovedì. Poi, infatti, il presidente Vittorio Massi dovrà assentarsi per qualche giorno per motivi personali, non sarà presente neppure a Tivoli per il prossimo impegno che attende la squadra, domenica. Il nuovo innesto, di sicuro dovrà essere svincolato o arrivare dalla serie C e considerato che per essere impiegato dovrà trascorrere un mese dall’ultima gara disputata fra i professionisti, preferibilmente, non dovrebbe aver giocato dopo gli inizi di dicembre. E così si fa dura a trovare qualcuno che sia disponibile sin da subito. Diversi i nomi in ballo, quindi. L’ultimo, in ordine di tempo è Diego Fabbrini, classe ‘90, esterno offensivo che all’occorrenza può essere schierato come trequartista o come seconda punta. Fabbrini, però, è svincolato da un po’ dopo l’ultima stagione passata alla Lucchese. Ha vestito un’infinità di maglie tra cui quelle di Dinamo, Botosani e Watford e più di recente quella dell’Ascoli. Ha giocato anche nelle coppe europee: in Udinese-Arsenal (1-2) valida per il ritorno dei play-off di Champions League, nei quali l’Udinese viene eliminata. Il 15 settembre fa il suo esordio in Europa League, giocando titolare contro il Rennes. E’ fermo da maggio.

Francesco Golfo, in uscita dal Brindisi è pronto a valutare un’offerta da parte della Samb, ancora, però, non pervenuta, dopo un primo approccio. Non convince il 33enne Cristian Galano, svincolato dal Brindisi. Nelle ultime tre stagioni, però, l’ex capitano del Bari ha collezionato 35 presenze in tutto. C’è poi Matteo Cericola, classe ’96, in uscita dal Sestri Levante. Anche per lui ci sarebbe stato un abboccamento, ma l’esterno d’attacco ha totalizzato 4 apparizioni appena. Scartato, pare, il 27enne, Andrea Procaccio, a lungo alla Triestina e ora al Renate, ma l’ala sinistra è scesa in campo nella fase finale della partita interna contro il Fiorenzuola. Per schierarlo bisognerebbe aspettare il 7 febbraio. Troppo. Stesso discorso per l’attaccante del Monterosi Davide Di Francesco. Tra oggi e domani il ds De Angelis scoprirà le sue carte. Intanto, su richiesta della Questura, Alma Juventus Fano-Samb sarà anticipata a sabato 27 gennaio, per il Carnevale fanese. Ieri ripresa degli allenamenti per la Samb che guarda al prossimo turno, fuori casa, con la Tivoli.

s. v.