Meritato riposo per il comandante. Giuseppe Brutti

Dopo 42 anni di servizio, il vice comandante della polizia locale di San Benedetto, Giuseppe Brutti, da oggi sarà in pensione. Un traguardo importante per una figura che ha rappresentato un punto di riferimento costante per la città, grazie a un impegno quotidiano portato avanti con serietà, professionalità e senso del dovere. Nel corso della sua lunga carriera, Brutti ha ricoperto incarichi cruciali all’interno della polizia locale: dai servizi dedicati alla tutela della pubblica incolumità ai controlli legati al fenomeno della movida e alle problematiche ad essa connesse, come l’inquinamento acustico e luminoso. Sotto la sua responsabilità sono stati eseguiti anche controlli fonometrici, interventi per la bonifica da amianto ed eternit, verifiche ambientali e accertamenti sull’errato conferimento dei rifiuti.