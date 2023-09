Merletto a tombolo, c’è Bistra Pisancheva

L’arte del merletto a tombolo supera i confini nazionali e torna a legare generazioni di appassionati provenienti da realtà e culture differenti. Questo fine settimana ad Offida si terrà il corso organizzato dall’associazione ‘Il merletto di Offida’, che coinvolgerà l’insegnante e antropologa bulgara, Bistra Pisancheva. L’assessore Cristina Capriotti annuncia soddisfatta l’arrivo dell’artista conosciuta in tutta Europa, che terrà un corso dal 7 al 10 settembre, nella sede dell’associazione Il Merletto. "Siamo orgogliosi e onorati di accogliere la maestra – commenta Chiara Caucci, presidente dell’associazione -.L’iniziativa, frutto di un lungo lavoro, rappresenta lo spirito dell’associazione, che si propone di promuovere e valorizzare l’arte del merletto a tombolo anche attraverso un prezioso e ricco confronto con altre realtà territoriali e diverse tecniche di lavorazione. Ringrazio tutte le associate e in particolare Luigina di Girolamo per l’impegno profuso". Il corso rispetterà i seguenti orari: giovedì dalle 15 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre domenica dalle 9 alle 13. Per informazioni e iscrizioni 3392725579 (Luigina).