Mes, tensioni FdI-Lega Meloni studia una via d’uscita Dossier rinviato a settembre

di Antonella Coppari

Come uscire dal vicolo cieco? È l’interrogativo che tormenta Giorgia Meloni nelle ore in cui la maggioranza s’incaglia sul Mes. C’è chi le suggerisce di vincolarne l’uso a un voto parlamentare, chi spinge perché l’Europa s’impegni a modificare l’attuale meccanismo, e chi invece consiglia di esaltare gli aspetti positivi, come il potere di veto dell’Italia sulle delibere del consiglio dei governatori. Di sicuro, c’è che la premier deve assolutamente trovare una formula che le permetta di ratificare la riforma del fondo salva-Stati, senza contraddirsi troppo. Sa bene che, in caso contrario, dovrebbe mettere nel conto uno scontro frontale con l’Europa nel momento meno opportuno. Proprio quando, cioè, si tratta di mettere a punto capitoli per l’Italia delicatissimi quali le nuove regole del patto di stabilità e la ’rimodulazione’ radicale del Pnrr. D’altra parte il governo sovranista non può nemmeno limitarsi ad arrendersi, accettando quello che ancora oggi assicura di non voler accettare.

La strada, già non semplice, è complicata ulteriormente dalle esigenze di bottega dei vari partiti. E soprattutto della Lega. In realtà, sulla necessità di rinviare quanto più a lungo possibile il passaggio parlamentare sono d’accordo proprio tutti, almeno fino a settembre, se attuabile anche più in là. Ma il Carroccio non perde occasione per segnalare a voce altissima che i nemici del Mes, quelli coerenti, sono loro e che se ci sarà retromarcia dipenderà solo da Giorgia. Diluviano dichiarazioni bellicose; Salvini ne scaglia una al giorno: "Non c’è bisogno di mettersi nelle mani di fondi stranieri". E il presidente dei deputati, Riccardo Molinari, è drastico: "Con questo Mes si tratta di fare strozzinaggio sui Paesi che sono più in difficoltà". La vera linea del Carroccio, però, è quella illustrata dal capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo: "Sarebbe una follia se il governo cadesse sul Mes. Noi, come credo FdI, siamo sempre stati contrari, ma che fare lo deciderà Giorgia Meloni, noi ci adegueremo".

Solo che lei non ha alcuna intenzione di siglare con la sua faccia e la sua firma la resa: si capisce il risentimento tra i suoi parlamentari che accusano gli alleati "di volerla mettere in difficoltà". La posizione di FdI resta quella di sempre: "La questione si risolve inserendola in una cornice più ampia, con il completamento dell’unione bancaria e il ritorno del patto di stabilità", dichiara il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto. E il capo dei deputati, Tommaso Foti, chiosa: "Meloni è stata chiara, c’è un interesse nazionale da preservare". Se le cose restassero così, però, ci si ritroverebbe tra qualche mese nella medesima strada senza uscita.

Di qui l’esigenza di una exit strategy: nella maggioranza la invocano proprio tutti, peccato che nessuno sappia quale possa essere. A conti fatti, a fornire l’appiglio più convincente per una retromarcia che non appaia come una resa potrebbe essere l’Europa, lanciando un segnale che suoni come l’impegno a rivedere la riforma e a cercare di completare l’unione bancaria. Non è un obiettivo irrealizzabile, ma certo il caos di questi giorni non aiuta neanche un po’. E forse l’irritazione palesata nelle ultime quarantotto ore dalla presidente del consiglio – cui non è estranea la vicenda Santanchè – dipende proprio da questo.