Mesi senza stipendio. Caos supplenti ’brevi’, la Cgil di Ascoli incalza:: "Pronte le azioni legali"

Sono complessivamente circa un centinaio, nelle province di Ascoli e Fermo, i docenti e i collaboratori scolastici che dall’inizio del nuovo anno scolastico sono stati nominati dalle scuole per brevi sostituzioni.

Circa un centinaio, dunque, nel Piceno e nel fermano, sono i supplenti, cosiddetti brevi o saltuari ( quindi con contratti che vanno dai 3 o 4 giorni, ma possono poi allungarsi anche per settimane), che potenzialmente si trovano nella stessa situazione denunciata da una docente di Altidona che da mesi lavora senza avere ancora percepito neppure un centesimo di stipendio. Solo alla Cgil di Ascoli, le segnalazioni pervenute, con relative prese in carico, sono state fino ad ora 12.

"Nella nostra provincia – dice Enzo Di Vita, segretario della Flc Cgil di Ascoli-Fermo – di casi ce ne sono parecchi, ho fatto personalmente una dozzina di segnalazioni al ministero. Purtroppo si tratta di un fenomeno molto diffuso. Nelle province di Ascoli e Fermo tutti coloro che sono con contratto di supplenza breve e temporanea sono circa un centinaio, e quindi questo potrebbe essere il numero dei potenziali interessati da questa vicenda". Non tutti i supplenti, però, fortunatamente, rischiano di trovarsi in questa situazione di mancato, o ritardato, pagamento.

Perché, come spiega Di Vita "i supplenti sono di due categorie: ci sono quelli che hanno il contratto per tutto l’anno scolastico, fino a giugno, che vengono pagati dal Tesoro direttamente, e quelli che hanno supplenze definite brevi, ma che a volte possono essere lunghe come quelle su maternità, o su certificati medici. Per questi ultimi c’è il sistema che si chiama di cooperazione applicativa che è estremamente farraginoso e poco funzionale, per cui le scuole devono ogni mese autorizzare le rate, ma poi non si sa che giri fanno più. È un sistema che nel corso degli anni è andato sempre peggiorando. Se anche facessero questa emissione a gennaio – continua Di Vita –, riguarderebbe fino a dicembre. Ci sono supplenti che da settembre non hanno preso ancora nulla, quindi sono indietro di tre mesi considerando che la maggior parte delle supplenze partono da fine settembre".

"Il ministero – spiega ancora Di Vita – si è impegnato più volte a risolvere la questione, e ora ci hanno assicurato che a gennaio dovrebbe saldare tutto fino a dicembre. Ma anche alla fine anno dicevano che sarebbe stato fatto il saldo. Nel caso in cui la situazione non si dovesse risolvere – conclude il segretario della Flc Cgil di Ascoli-Fermo –, ovvero nel caso in cui i pagamenti non arriveranno perché in passato è accaduto che le assicurazioni di viale Trastevere non fossero poi seguite da fatti concreti, siamo pronti a far partire le azioni legali individuali per i nostri iscritti. E’ un problema grosso che si trascina da diversi anni, purtroppo, e a livello nazionale. I supplenti che non vivono nella propria città e che sono costretti a spostarsi frequentemente, specialmente ora che i prezzi del carburante sono aumentati in maniera considerevole, stanno spendendo dei soldi, ma ancora non ricevono gli stipendi. Tra i dodici che si sono rivolti alla Cgil ce ne sono diversi che viaggiano, mentre una di loro proviene da fuori regione.

Si tratta di collaboratori scolastici e di docenti".

Lorenza Cappelli