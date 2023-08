Messa al sicuro l’area dell’incendio a Massignano

Concluso l’intervento di monitoraggio nell’area interessata dal vasto incendio divampato domenica, in contrada Santa Giuliana, in territorio di Massignano, non distante dall’Autostrada, sono entrati in azione i carabinieri forestali per stabilire il punto d’innesco. I militari dovranno anche capire se si è trattato di un incendio doloso per mano di un piromane oppure se di un incendio accidentale. L’area interessata dal fuoco, circa un ettaro e mezzo, è stata tenuta sotto controllo fino alle ore 20 di domenica dai volontari della protezione civile, poi per tutta la notte sono rimasti in servizio due vigili del fuoco con la disponibilità di un’autobotte e ieri mattina sono tornati sul posto i pompieri della squadra boschiva per un ulteriore monitoraggio alla ricerca di eventuali tronchi al cui interno poteva ancora covare il fuoco. Nel momento di massima espansione dell’incendio, che avrebbe potuto arrivare a ridosso delle abitazioni, erano in attività 16 pompieri più l’elicottero della Protezione civile che ha eseguito 6 lanci sul fronte dell’incendio, mettendo la situazione sotto controllo.