Messa e incontro per Pasquetta

Anche quest’anno per il Lunedì di Pasqua il Circolo dei Sambenedettesi ripropone il tradizionale incontro nella Chiesa di Santa Lucia, alle ore 16, per la Messa celebrata da Don Patrizio Spina, Vicario del Vescovo, e l’incontro successivo nello spazio antistante la Chiesa così cara alla popolazione sambenedettese. La piccola chiesa, le cui origini vengono fatte risalire al XVIII secolo e che il Circolo stesso ha recuperato con un intervento finanziario restituendola al culto è uno dei simboli della religiosità popolare e da sempre è legata ai riti pasquali. L’incontro tradizionale successivo alla Messa sarà quest’anno dedicato all’arte del ricamo. Parteciperà il Gruppo ’Incontriamoci’ della Caritas Parrocchiale di Sant’Antonio che manda avanti l’arte del ricamo e donerà per la chiesetta di Santa Lucia una bellissima tovaglia ricamata per adornare l’altare.

Stefania Mezzina