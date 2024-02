Messa in sicurezza del ponte Tesino: interruzioni continue

I lavori di messa in sicurezza del ponte Tesino sul lungomare di Grottammare, appaltati alla ditta G.E.V. Evolution srl di Martirano Lombardo, sono iniziati, ma subiscono interruzioni a seguito delle condizioni ambientali, come ha spiegato la responsabile unica del procedimento, architetto Liliana Ruffini. L’impalcatura sulla prima campata, lato nord, è stata montata e i materiali oggetto di distacco per ammaloramento dei ferri e del cemento sono in corso di rimozione. "L’attività è soggetta all’acqua del fiume, poiché deve essere eseguito lo scavo attorno alla fondazione dei piloni – afferma l’architetto Ruffini – L’attività, purtroppo, si è intrecciata con i lavori che ci sono stati imposti dalla Regione Marche nell’alveo del torrente lato sud. Per ragioni di sicurezza abbiamo dovuto rimuovere l’enorme quantità di sassi che ostruivano in parte due campate del ponte, riportandoli sul pianoro, dove abbiamo realizzato un cordolo lungo l’argine e messo tre grandi massi che serviranno a sostenere una corda di protezione. Questi lavori hanno riportato l’acqua sui piloni ed ora bisognerà attendere condizioni migliori per eseguire gli scavi". Le opere in corso hanno un valore complessivo di 683.506 euro.