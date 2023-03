Messa in sicurezza del ponte Tesino Un lavoro da quasi 700mila euro

Tramite la Sua di Fermo è iniziata la procedura per l’appalto dei lavori di realizzazione delle opere per la messa in sicurezza del ponte Tesino sul lungomare di Grottammare, predisposto dall’ingegner Fabio Carminucci. L’opera avrà un costo complessivo di 683mila euro, di cui 600mila per lavori, Iva, oneri sicurezza e 83mila per la progettazione. L’attività è finanziata con i fondi del Ministero dell’Interno. L’opera fu presentata alcuni mesi fa in comune dallo stesso progettista, presente il sindaco Enrico Piergallini, l’assessore ai lavori pubblici Manolo Olivieri e l’architetto Bernardino Novelli dell’area progettazione del Comune. Il ponte sul Tesino è una delle due principali vie di comunicazione a disposizione della fascia costiera Picena, oltre all’Autostrada, e fu chiuso per verifiche nella primavera del 2017 con enormi disagi per la viabilità. Il ponte, costruito in calcestruzzo negli anni ’70, si compone di 7 campate lunghe ciascuno 20 metri, le fondazioni sono state fatte su pali da 40 cm per 13 metri di profondità sui quali poggiano gli zatteroni di fondazione, le pile e gli elementi d’acciaio con 4 travi longitudinali.

Dalle indagini condotte dall’ingegner Carminucci ad essere degradati sono proprio gli zatteroni di fondazione, le pile, le piastre d’appoggio in acciaio, che sono corrose e le travi longitudinali. "Procederemo al consolidamento delle fondazioni, al risanamento degli zatteroni e delle pile in calcestruzzo, dell’impalcato e di 4 campate sospette" ha spiegato Carminucci. L’ipotesi iniziale era trovare la ditta per eseguire i lavori entro il mese di gennaio per dare il via all’attività già a marzo, ma i tempi sono scivolati in avanti. Nessuna preoccupazione per la stagione estiva, a ogni modo, perché durante i sei mesi di intervento non vi sarà la chiusura del ponte.

Marcello Iezzi