Messa in sicurezza delle mura storiche: a che punto siamo

I lavori di ristrutturazione delle mura di Marano stanno andando avanti. Terminata la prima fase nella porta centrale, ora il cantiere si è spostato verso ovest dell’arco, ma il sindaco Alessio Piersimoni ha voluto puntualizzare che per la testa di epoca romana, rimossa dalla sommità dell’arco nel 2014, si sta procedendo per portarla rimettere al proprio posto. "Per questa operazione la procedura è un po’ più lunga – afferma Piersmoni – ed è per questo che il ponteggio del cantiere è stato spostato per proseguire i lavori. Per rimettere la testa occorre un progetto per la ristrutturazione, un progetto per vedere come fare la copia e un progetto per come deve essere di nuovo installata la copia. Una procedura lunga che sta andando avanti e che per il termine dei lavori sarà rimessa al suo posto. Questo è il nostro obiettivo e in questa direzione stiamo andando".