Messa in sicurezza delle strade, trecentomila euro per Centobuchi

Lavori di messa in sicurezza sono iniziati ieri lungo tre assi viari di Centobuchi costeggiati da fossi. L’impegno di spesa è di oltre 300 mila euro. Si tratta di attività di miglioramento, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche della rete stradale comunale su tre arterie di Centobuchi: via I Maggio, via Borgo Nuovo e contrada Molino. Si tratta di strade del centro urbano adiacenti a fossati che presentano serie criticità. I lavori riguardano la sostituzione delle barriere di protezione esistenti, ringhiere e parapetti ormai obsoleti con guardrail di ultima generazione aventi classi di resistenza conformi alla normativa vigente; abbattimento delle barriere architettoniche; miglioramento del manto stradale ammalorato in diversi punti. L’investimento complessivo è di 305.000 euro di cui 198.250 euro di fondi regionali. Gli interventi sono eseguiti dalla ditta Bianchini di Città di Castello (PG). "In questi cinque anni, tra le altre cose, abbiamo investito tanto sulle infrastrutture viarie – spiega il sindaco Sergio Loggi – e mitigato il rischio idrogeologico in arterie stradali collinari di raccordo, come via Monterone, via Montetinello e contrada Spiagge; avviato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità sulle cosiddette strade bianche comunali di contrada Solagna Ragnola, via Montetinello, Fonte Vecchia e Spiagge; abbattuto le barriere architettoniche in via dei Tigli".