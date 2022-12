Messa in sicurezza Il piano per le strade

Oltre 16mila euro per proteggere con adeguati guard rail, alcuni tratti di strade e fossati nel territorio di Grottammare. L’ha deliberato la Giunta su proposta della responsabile dell’area 5ª Gestione del Patrimonio, architetto Liliana Ruffini. Si tratta di interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali dove non sono presenti o devono essere sostituite le barriere di protezione che negli anni sono state danneggiate dal tempo o da urti ricevuti. Il primo riguarda il Fosso delle Tavole, nella zona del Teatro delle Energie, dove la protezione è completamente arrugginita e, addirittura, in un tratto è mancante ed è stata sostituita con una vecchia transenna di ferro. Un intervento piuttosto urgente, vista la zona che costeggia la statale Adriatica. L’altro intervento dovrà essere eseguito sulla provinciale Cuprense, nella zona dell’incrocio con via Mezzina, dove non vi è alcuna protezione in un punto pericoloso della strada. Infine in via Beata Lavinia Senardi nella zona del Castello, a ovest del paese alto, dove la strada è scoscesa e dove mancano le protezioni. La giunta ha dato mandato all’architetto Liliana Ruffini di predisporre tutti gli atti per la realizzazione in tempi brevi degli interventi.