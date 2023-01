Messa per ricordare Silvia Perla

La famiglia Perla ricorda Silvia, a quattro anni dalla sua scomparsa, si terrà domani, alle 18, nella chiesa di San Bartolomeo, ad Ascoli, una messa in suo ricordo. Silvia, oltre ad essere una bellissima ragazza, aveva un’anima nobile, si preoccupava per tutti ed era sempre pronta ad aiutare gli altri mettendo se stessa al secondo posto. I familiari le hanno voluto dedicare questa poesia: "Ogni sera al tramonto nel cuore sorge la malinconia, il silenzio nella notte avvolge l’anima … Riaffiorano alla mente frammenti di una felicità perduta … L’assenza di chi non c’è più si fa insopportabile … Irrefrenabile desiderio di risentire l’unica melodia, in grado di irrompere i silenzi nel cuore … la tua voce".