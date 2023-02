Di aver sottoposto a vessazioni di varia natura la sua ex compagna è accusato un 36enne di San Benedetto sotto processo davanti al giudice del tribunale di Ascoli Miccoli. Difeso dall’avvocato Tiziano Rossoli, l’uomo deve rispondere del reato di stalking a seguito della denuncia presentata contro di lui dalla compagna, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi. I fatti oggetto del processo sono avvenuti nell’arco di un periodo che va da novembre 2018 e maggio 2019. I due convivevano in un appartamento e dalla loro relazione è nato un figlio che all’epoca dei fatti aveva due anni. Una relazione che nel tempo si è deteriorata, anche a causa della forte gelosia che l’uomo provava nei confronti della compagna. Finché la donna ha deciso di interrompere la storia d’amore col 36enne sambenedettese invitando una sua amica, come lei madre, ad andare ad abitare con lei, così da farsi compagnia avendo i figli coetanei e dividere le spese di affitto. Ma questa separazione non è stata accettata di buon grado dal sambenedettese che ha cominciato a tampinare la sua ex con messaggi dal contenuto che per la Procura di Ascoli connotavano minacce (anche di morte) e ingiurie. "Ti rimando a casa nel paese tuo in una scatola di scarpe; se succede qualcosa a mio figlio ti ammazzo. Questa estate sei andata scopando a destra e a sinistra. Siete due schifosi, adesso ve la faccio pagare a tutti e due. Vi accomodo io, siete proprio due imbecilli, quello è un figlio di… Lo ammazzo lo sposo tuo". Messaggi accompagnati da minacce se avesse portato il figlio quando stava col nuovo fidanzato. Un atteggiamento intimidatorio non solo legato ai messaggi sul telefono, ma anche presentandosi sotto casa sua e a seguirla causando alla sua ex compagna un perdurante e grave stato di paura, ingenerato – secondo l’accusa – dal fondato timore di incorrere in situazioni di pericolo. All’imputato la magistratura contesta anche l’aggravante di aver commesso il reato di stalking nei confronti di una persona alla quale era stato legato sentimentalmente. Nel corso dell’ultima udienza ha testimoniato la madre della parte civile che ha confermato il quadro intimidatorio. Sentito anche un poliziotto che ha partecipato alle indagini dopo la denuncia.

Peppe Ercoli