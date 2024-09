Messo in sicurezza un pino secolare piegato dal vento Sei ore di intervento per mettere in sicurezza una storica abitazione a San Benedetto, dopo che un pino secolare si è abbattuto sul tetto a causa del maltempo. Vigili del fuoco hanno operato con gru e autoscala, tagliando la pianta pezzo per pezzo. Strada chiusa per l'emergenza, riaperta alle 15.