Mestieri d’Arte, portale innovativo per l’artigianato tradizionale

È ‘Mestieri d’Arte’ il progetto messo in campo da Cna di Ascoli e Mito Srl di Elena Popa con la collaborazione di Antonella Ciocca, Luca Di Bella E Alessandro Damiani. Un’iniziativa volta a valorizzare le antiche tradizioni del territorio sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia digitale. Grazie alle preziose testimonianze di 12 maestri artigiani piceni si è voluti creare un ponte tra passato e futuro, affidando al web il saper fare artigiano per tramandarlo alle nuove generazioni e valorizzare la sua millenaria tradizione del patrimonio culturale locale in un portale digitale. Tanti gli antichi lavori di cui si parla: dalla ricamatrice al calzolaio, passando per l’orologiaio, il retaio, il sarto, il falegname, la ceramista, il cestaio, il cappellaio, il ceramista, il fabbro e il ramaio. "I nostri artigiani, testimoni di una tradizione senza tempo, si sono messi in gioco con grande disponibilità ed entusiasmo in un progetto che vuole offrire una seconda possibilità in chiave digitale a professioni e lavorazioni che oggi corrono il rischio di scomparire – commenta Francesco Balloni, direttore di Cna Ascoli -. Se da un lato l’avvento di Internet, della grande distribuzione online e di nuove professionalità legate alle rete ha per certi versi contribuito ad alimentare crisi dell’artigianato, dall’altro le potenzialità del web potranno segnare il rilancio dei mestieri tipici del Piceno, presentandoli sotto una nuova luce agli occhi delle nuove generazioni e dei potenziali maestri artigiani del prossimo futuro. Cna e artigiani lavorano in simbiosi come una vera squadra e il risultato è quello della valorizzazione del mestiere. Oggi avvertiamo il problema del ricambio generazionale. Le difficoltà dei nostri mestieri sono legate al fatto che se una cosa non la impari davvero non riesci a farla". Nel corso della cerimonia sono stati premiati con una targa gli artigiani che hanno aderito al progetto: Luciano Spina, Gabriella Tassotti, Massimo Brighindi, Domenico Grossi, Vittorio Camaiani, Luciano Costantini, Barbara Tomassini, Mimma Massicci, Attilio Sorbatti, Gianfranco Neve e Aristea Fioravanti, Cristiano Ferroni, Sandro Tanucci e Francesco Esposto. Presente anche il presidente del consiglio comunale Bono che aggiunge: "Questa tradizione ha espresso una ricchezza economica e sociale che ha permesso lo sviluppo di questo paese, consentendo alle nostre famiglie di vivere".

Massimiliano Mariotti