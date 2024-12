Presentato a Montalto delle Marche il cantiere progettuale del piano ’Metroborgo MontaltoLab’ dedicato agli archivi storici. Si tratta del progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e alla rigenerazione urbana, economica e sociale del territorio montaltese. L’incontro ’Al centro del tempo - Montalto e i suoi archivi’, è stato incentrato su uno dei nove ’cantieri progettuali’ del piano di rigenerazione urbana: il ’CAMM - Centro Archivi Montalto delle Marche’. Sono intervenuti Daniel Matricardi, per il comune di Montalto, Luigi Compagnoni, Soprindendenza Archivistica delle Marche, Pierluigi Feliciati, Università di Macerata, Allegra Paci per Ebla Società Cooperativa e Marco di Marco, fotografo di beni culturali. Dall’evento è emerso il bisogno di far rivivere gli archivi di Montalto non solo come imprescindibile memoria del passato, ma soprattutto come strumento del presente, per una partecipazione attiva e consapevole delle comunità. Di interesse l’attività formativa riservata agli studenti del Liceo Classico di Montalto delle Marche che, prima dell’evento in Teatro, si sono messi alla prova con gli archivi della Torre Civica cittadina, guidati dagli esperti.