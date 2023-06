’Metroborgo’, rivoluzione per Montalto

L’amministrazione comunale di Montalto Marche ha presentato alla cittadinanza il progetto dal titolo Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future. Piano finanziato dal Pnrr per 20 milioni di euro che prevede una radicale trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica, da attuarsi entro il 2026. Nella località collinare del Piceno ci sono stati due giorni completamente dedicati alla popolazione del luogo, durante i quali è stata raccontata la genesi del progetto, l’avanzamento delle attività, il team dedicato, d i partner che collaboreranno alla realizzazione del progetto stesso. Momento particolare quando il sindaco Daniel Matricardi ha svelato il logo scelto per rappresentare il piano di rigenerazione in corso, quello proposto dall’agenzia Hammer di San Benedetto. Al bando di concorso sono arrivate 42 proposte in forma anonima da tutta Italia, valutate da una Commissione tecnica che scelto le cinque proposte progettuali ritenute più meritevoli e, dopo aver accolto anche il punto di vista della comunità, ha decretato il progetto vincitore per il logo ufficiale del Metroborgo. Alla presenza dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti delle associazioni e della cittadinanza, il sindaco Daniel Matricardi, la project manager del progetto Alessandra Panzini e il responsabile unico del procedimento, Giovanna Polimanti, con la moderazione della responsabile per la comunicazione Maria Ida Maroni, hanno illustrato nel dettaglio alla comunità locale il piano di rigenerazione previsto per Montalto. Il giorno successivo è stato invece dedicato ai 9 cantieri progettuali previsti e ai numerosi partner che accompagneranno la trasformazione del Borgo. "Ci è sembrato doveroso raccontare nel dettaglio il progetto a chi nel nostro territorio vive, lavora o che in generale è portatore di interesse", ha affermato il sindaco Matricardi.

Marcello Iezzi