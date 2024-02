Metti un martedì una partita a scacchi

Un vero e proprio rito, per allenanare la mente e conoscere nuove persone con una passione in comune. Ogni martedì dalle 18 alle 20,30 presso i locali del centro sociale Ischia I, in via Domenico Bruni 2 di Grottammare, si svolgono lezioni e partite libere di scacchi aperte a persone di ogni età. Si tratta di un’attività promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche che rientra nel progetto "Metti in moto la mente", organizzata in collaborazione con il comune di Grottammare e con il centro sociale Ischia I.

L’iniziativa è stata avviata nel mese di marzo 2023, si avvicina dunque a festeggiare i due anni di attività e sta registrando un buon riscontro in termini di partecipazione di persone, sia adulti sia bambini. La partecipazione è gratuita, occorre però iscriversi contattando il numero 3442229927. A disposizione dei partecipanti ci sono istruttori che permettono a chi vuole conoscere le regole del gioco degli scacchi di apprenderle, chi invece le conosce già può tranquillamente giocare su apposite postazioni.

Un gioco affascinante

e dalle mille sfaccettature, adatto anche ai più giovani perché capace di farli concentrare

in questi tempi in cui sono bombardati notte e giorno da notizie.