Mezza maratona, la carica dei 450: pienone di atleti ad Ascoli, ma traffico in tilt

Ascoli, 30 ottobre 2023 – Pienone di atleti, clima perfetto e caos traffico. Così va in archivio la sesta Mezza Maratona di Ascoli, da Acquasanta a Piazza Arringo, organizzata dai due Comuni e dall’Asd Picchio Running. Oltre 450 atleti arrivati dalle regioni limitrofe ma anche da molte città di tutta Italia, che si sono sfidati lungo i 21 chilometri tra i due centri per una corsa che ogni anno cresce sempre di più come numero di partecipanti e competitività dei corridori.

Le prime tre classificate dell’Assoluto femminile (Foto La Bolognese)

Una gara favorita dal clima estivo che ha richiamato anche tanto pubblico lungo il percorso. Purtroppo non sono mancati i disagi al traffico in particolare nel centro storico di Ascoli. I disagi si sono creati in particolare in corso Mazzini, lato Porta Romana, una zona della città in cui già le proteste dei residenti si levano quotidianamente a causa dei tantissimi quartieri che hanno riempito praticamente ogni strada. La decisione di far passare di lì la gara ha creato problemi non tanto agli abitanti che hanno dovuto spostare la vettura – tantissimi cartelli da un paio di giorni sulle strade e telefonate cortesi dei vigili urbani ai residenti più smemorati per evitare la multa – ma più che altro a chi cercava di uscire dal centro e si è ritrovato bloccato. Traffico impazzito, decine di automobilisti furibondi che suonavano il clacson in mezzo ad atleti che passavano in mezzo alle auto incolonnate. I corridori sono stati costretti a fare lo slalom tra le macchine e i cantieri.

Su questo occorrerà lavorare di più e meglio.

Per quanto riguarda i risultati tra gli uomini si è imposto Geremia Tanio dell’Atletico Casone Noceta con il tempo di 1h 12’ e 26. Al secondo posto Francesco Raia della Podistica New Castle (1h 13’ e 27) e terzo Antonello Di Cicco dell’Atletica Ceprano (1h 13’ e 42). Tra le donne la vittoria è andata a Sara Carducci dell’Atletica 85 Faenza che ha corso in 1h 20’ e 28, al secondo posto Caterina Cavarischia del Team Monti Azzurri (1h 21’ e 56) e terza Carla Cocco dell’Atletica La Sbarra (1h 22’ e 50).

La novità di rilievo di questa edizione è stata l’abbinamento dell’evento come seconda prova del campionato regionale di società Fidal Marche di corsa su strada. Partenza alle 9.30 da Acquasanta Terme, in via Buonamici, la mezza maratona ha percorso la vecchia Statale Salaria passando per Paggese, Centrale, Corneto, Ponte d’Arli, Taverna di Mezzo. Da Mozzano si è poi entrati ad Ascoli attraverso Porta Romana e transitando per viale Treviri, piazza Cecco d’Ascoli, corso Mazzini, piazza Sant’Agostino, via Bonaccorsi, piazza Viola e piazza Arringo sede del traguardo finale.