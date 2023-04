Mezza maratonina, domenica con i Fiori

Grande impegno dell’Atletica Avis, per l’imminenza, domenica della 23esima Mezza Maratona dei Fiori, organizzata in collaborazione con diverse realtà del territorio e con il patrocinio del Comune, che quest’anno vedrà oltre 2.200 atleti sulla linea di partenza, come evidenziato dal presidente Domenico Piunti, con il vice Luigi Anelli, alla presentazione dell’evento L’edizione 2023 si afferma nella top 20 degli eventi sportivi più partecipati a livello nazionale e vede il coinvolgimento di nove diverse strutture ricettive, attivate per ospitare il gran numero di atleti, accompagnatori e appassionati che confluiranno a San Benedetto. La gara principale si disputerà su un percorso di 21 chilometri, (partenza ore 9,15 da piazza Giorgini), e percorrerà il lungomare cittadino. In parallelo, si terrà anche una stracittadina a passo libero, su un percorso di 10,5 chilometri, dedicata agli appassionati e a coloro che vogliono cimentarsi in un’impresa sportiva. Infine, in coda alla partenza della stracittadina, ci sarà una passeggiata di 4 chilometri aperta a tutti previa iscrizione. In attesa dell’evento principale, a partire dalle ore 15.30 di domani, in piazza Giorgini tutta l’attenzione sarà dedicata ai giovanissimi, dai 5 e ai 17 anni, che potranno partecipare e divertirsi, correndo su una serie di circuiti allestiti e pensati per gli esordienti. "È uno degli eventi chiave della destagionalizzazione della nostra offerta turistica e di anno in anno attira un gran numero di visitatori, sportivi professionisti e appassionati, ma è anche un’importante occasione di promozione sociale – ha detto l’assessore allo Sport Campanelli, con l’assessore al Sociale Sanguigni – che ogni anno sostiene gli sforzi della Fabbrica dei Fiori, che si occupa dell’inserimento lavorativo dei giovani con disagi psichici". Attenzione alle modifiche della viabilità: istituiti divieti di sosta zona area pedonale del centro a partire da domani. Domenica divieti di sosta e transito in tutte le vie interessate dalla manifestazione, ad iniziare dal lungomare.

Stefania Mezzina